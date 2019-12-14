15.12.2019 - 00:04 |
‘Benim Mahallem’ daha da büyüyor
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nin başlattığı Benim Mahallem projesi kapsamında Sümer Mahallesi’nde de Mahalle Meclisi kuruldu.
Proje tanıtım toplantısında konuşan Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi’ni mahalle ölçeğine indirerek Mahalle Meclisleri kurmayı amaçladıklarını belirtti.
Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.