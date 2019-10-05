‘Benim Mahallem’ tescillendi

Toplantıda, projenin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendiği açıklandı, Marka Tescil Belgesi Başkan Osman Zolan’a sunuldu.

‘İnsanımızla temas önemli’

Büyükşehir Başkanı Zolan, Kent Konseyi’nin herkesin içinde olduğu, tüm sorunların ortaya konduğu ve çözüm yollarının arandığı bir çatı olduğunu ifade etti, “Konseyimizin bünyesinde kadın, gençlik, engelliler ve çocuk meclisimiz var. Birçok çalışmamız var, bunlardan birisi de Benim Mahallem projesi. Bu çerçevede mahallelerimizdeki insanlarımıza temas edebilmek, onların isteklerini alabilmek, onların gözünden bakabilmek istiyoruz” dedi.

Zolan, projeyle pek çok sorun ya da ihtiyacın hızlı bir şekilde çözülebileceğini vurguladı.