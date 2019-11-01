‘Benzerini görmedim’

Dünyayı dolaşıp yerel haberleri uluslararası arenaya taşıyan gazeteci Christiane Flechtner, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Yerel Tohum Merkezi’ni ziyaret etti.

Afrika, Rusya, Yeni Zelanda, Avustralya gibi dolaşıp yaşam haberleri yapan gazeteci Christiane Flechtner, Touristik Union İnternational (TUI) turizm şirketi tarafından kadınlara yönelik düzenlenen etkinlik kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Yerel Tohum Merkezi’ni ziyaret etti.

772 yerel tohumu tek tek inceleyip yetkilerden bilgi aldıktan sonra aromatik bitkilerin yağa dönüştürüldüğü laboratuvarı ve üretim seraları gezen Flechtner, “Hayatımda ilk kez bahçeden biber topladım. Dünya’nın hiçbir yerinde kadınlara bu kadar yardım eden bu tarz bir proje görmedim, eşsiz bir çalışma” dedi. Merkezdeki iki saatlik gezisinin ardından izlenimlerini paylaşan Flechtner, şöyle konuştu:

Kadınlara iş kapısı

“Bu yer oldukça önemli, çünkü burada yaşayan insanların gelişmek için kendi kültürlerine, tarımlarına ve yerel özelliklerinin dünyaya yayılmasına ihtiyaçları var. Dünyada da benzeri çalışmalara özellikler kadınları iş sahibi yapmayı amaçlıyor ama buradaki şekliyle değil. Kadınlar hayatlarını burdan kazandıklarıyla devam ettirebilir. Umarım başarılı olur ve birkaç yıl sonra geldiğimde büyük bir üretim tesisi haline gelir. Ayrıca eski tohumlara sahip olmak, insanlara ekmeleri için dağıtmak, iklim değişikliğiyle yok olmaya başlayan biyolojik çeşitliliği de artıracak.”

Merkezin kent turzimine de büyük katkı koyacağını sözlerine ekleyen Flechtner, “Zengin bir doğanız var, turistleir otelden alıp ormana, arı kovanlarına, yerel ürünlerin üretildiği yerlere götürebilirsiniz” dedi.