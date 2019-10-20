20.10.2019 - 00:15 |
Beraberlik mesajı verdi
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Bilgin, şunları söyledi: “Bizler vatandaşlarımıza hizmet sunma noktasında muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Devlet ve vatandaş arasında köprü vazifesini gören muhtarlarımızın hizmet standartlarını geliştirmeye devam edeceğiz.”
Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.