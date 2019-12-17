Bergama BLD’de yüzler gülüyor

Ligde ilk yarıyı en yakın rakibine 8 puan fark atarak lider tamamladı. Bergama Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Hakan Koştu, “Şampiyonluğa doğru koşuyoruz. Takımın başarısında emeği olan herkesi kutluyorum. Sporcularımıza, yönetim kadromuza, teknik heyetimize ve taraftarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Bergama Belediyespor Kulüp Başkanı Bilir Atalay, “Devreyi lider kapattık ve bu tablo ile çok mutluyuz. Belediye Başkanımız ve Kulüp Onursal Başkanımız Hakan Koştu’ya, sporcularımıza, teknik heyetimize ve taraftarımıza çok teşekkür ederim” dedi.