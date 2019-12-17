17.12.2019 - 00:00 |
Bergama BLD’de yüzler gülüyor
Bölgesel Amatör Lig’de 8. Grup’ta namağlup olarak yoluna devam eden Bergama Belediyespor, son olarak evinde Yunusemre Belediyespor’u 2-1’lik skorla yendi.
Ligde ilk yarıyı en yakın rakibine 8 puan fark atarak lider tamamladı. Bergama Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Hakan Koştu, “Şampiyonluğa doğru koşuyoruz. Takımın başarısında emeği olan herkesi kutluyorum. Sporcularımıza, yönetim kadromuza, teknik heyetimize ve taraftarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Bergama Belediyespor Kulüp Başkanı Bilir Atalay, “Devreyi lider kapattık ve bu tablo ile çok mutluyuz. Belediye Başkanımız ve Kulüp Onursal Başkanımız Hakan Koştu’ya, sporcularımıza, teknik heyetimize ve taraftarımıza çok teşekkür ederim” dedi.
CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandıCumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.