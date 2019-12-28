Açılış konuşmasını yapan Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın organize ihtisas sanayi bölgeleri üzerine yaptığı çalışmaların bir benzerinin de hayvancılık üzerine Alibeyli Mahallesi civarında devam ettiğini belirtti. Bergama Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mesut Kayalı ise, Bergama Tulum Peyniri’ni kuracakları yeni bir tesiste üreteceklerini söyledi.