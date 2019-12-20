Bergama’da Anadolu türküleri yankılandı

Şef Mahir Yazıcı yönetimindeki koroyu Belediye Başkanı Hakan Koştu da dinledi. Beş yıl önce bir trafik kazasında yaşamını yitiren genç bir konservatuvar öğrencisi olan Deniz Güneş’in ölüm yıldönümü anısına düzenlenen konserin ardından Güneş’in annesi Gülsüm Güneş’e ve Yazıcı’ya Başkan Koştu çiçek takdim etti.