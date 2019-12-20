20.12.2019 - 00:01 |
Bergama’da Anadolu türküleri yankılandı
Bergama Gündoğdu Sanatevi Türk Halk Müziği Korosu, Kültür Merkezi’nde sahne aldı, seslendirdiği bir birinden güzel türkülerle buram buram Anadolu rüzgarı estirdi.
Şef Mahir Yazıcı yönetimindeki koroyu Belediye Başkanı Hakan Koştu da dinledi. Beş yıl önce bir trafik kazasında yaşamını yitiren genç bir konservatuvar öğrencisi olan Deniz Güneş’in ölüm yıldönümü anısına düzenlenen konserin ardından Güneş’in annesi Gülsüm Güneş’e ve Yazıcı’ya Başkan Koştu çiçek takdim etti.
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.