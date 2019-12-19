Bergama’da halkın sözü geçiyor

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, mahalle gezilerine devam ediyor. Sokak sokak ilçeyi gezen Koştu; talep, öneri ve sorunları, beraberindeki birim müdürleriyle birlikte dinliyor. Makamı vatandaşın ayağına getiren Başkan Koştu, her pazartesi günü öğlene kadar da odasının kapısı açık bırakıp Bergamalıları ağırlıyor.

Ayağınıza geldik

Mahalle buluşmalarının üçüncüsünü Bölcek Mahallesi’nde gerçekleştiren Koştu, ilk olarak Bölcek İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleriyle bir araya geldi. Daha sonra öğrencilere çevre bilinci oluşturmak üzere tohumlu kalem dağıttı. Koştu daha sonra pazaryerini gezdip esnafa “hayırlı işler” diledi. Bölcek Mahallesi’nde yoğun ilgi ve coşkuyla karşılanan Koştu, “Hedefimiz Bergama’yı vatandaşın görüş ve talepleri doğrultusunda yönetmek. Bu amaçla belediye makamımız, birim müdürlerimizle birlikte sizin ayağınıza geldik” dedi.

Başkan Koştu’nun yerinde tespit için yaptığı mahalle buluşmaları uygulamasını takdirle karşılayan vatandaş, talep, istek ve sorunlarını ilettikleri kahve toplantısında, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.