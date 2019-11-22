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    HaberlerEge HaberleriBergama’da yüzme bilmeyen kalmayacak
    23.11.2019 - 00:00 |

    Bergama’da yüzme bilmeyen kalmayacak

    Bergama Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen ara tatilde çocuklara sporu sevdirme etkinlikleri aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ilkokul ve ortaokul seviyesinden 100 çocuk yüzme, 150 çocuk basketbol kurslarıyla buluştu. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Çocuklarımızın sporun her dalında boş vakitlerini değerlendirmeleri için önümüzdeki süreçte birçok yeni proje başlatacağız. Bu kapsamda ‘İlçemizde Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesine ay sonunda start vereceğiz” dedi.

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