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    HaberlerEgeBergama’dan başlayan hikâye kente yayıldı
    25.10.2019 - 07:50 | | OBEN ULU DHA

    Bergama’dan başlayan hikâye kente yayıldı

    Bergama Belediyesi’nin dünyaca ünlü caz sanatçısı Timuçin Şahin öncülüğünde, dünya müziğinin önde gelen isimleriyle vatandaşı bir eğitim habitatında buluşturan ‘Bergama Kolektif Hayalgücü Müzik Merkezi’ projesi, İzmir’i de kapsayacak şekilde 5’inci kez başladı.

    Bergama’dan başlayan hikâye kente yayıldı

    Bergama Belediyesi’nin dünyaca ünlü caz sanatçısı Timuçin Şahin öncülüğünde, dünya müziğinin önde gelen isimleriyle vatandaşı bir eğitim habitatında buluşturan ‘Bergama Kolektif Hayalgücü Müzik Merkezi’ projesi, İzmir’i de kapsayacak şekilde 5’inci kez başladı. Bu yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen ‘Kolektif Hayal Gücü Müzik Merkezi’ farklı sosyal statü, yaş ve eğitim seviyelerindeki katılımcılara üst düzey bir eğitim olanağı sunuyor.
    Her cuma ve pazar günleri ‘Kültürpark İzmir Sanat Atölyeleri’nde ve her cumartesi günü ‘Bergama Kültür ve Sanat Vakfı’nda gerçekleştirilen etkinliğe ilk etapta 60 kişi katıldı.

    Atölye çalışmaları

    Her yaştan müzisyene ve dinleyiciye açık olan buluşmalarda, doğaçlama, enstrüman, müzikal hayal gücü ve beste üzerine atölye çalışmalarının yer aldığı eğitimler verildiğini belirten Timuçin Şahin, “Müzikseverlere, dünyaca ünlü caz müzisyenleriyle çalışma ve bilgilerinden yararlanma şansı sunuyoruz. Kayıtlar hala sürüyor” dedi.

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