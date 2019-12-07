08.12.2019 - 00:07 |
Bergama’dan çağrı var
Bergama, tarihi ve kültürel değerleri, tulum peyniri, zeytini, fıstığı ve zenginlikleriyle 13. Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı’nın dikkat çeken stantlarından biriydi.
Belediye Başkanı Hakan Koştu, “İlçemizin yıldızı daha da parlıyor. Önemli marka şehirlerden biriyiz. Turizm sektöründe ilçemize yatırım yapacak olanların her zaman arkasında olacağız” dedi.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.