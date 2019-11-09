BİST103.153-0,38EURO6,35-0,04USD 5,770,31ALTIN270,54-0,31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriBergama’dan tanıtım atağı
    09.11.2019 - 02:18 |

    Bergama’dan tanıtım atağı

    Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı işbirliğiyle düzenlenen YAPEX Restorasyon Koruma ve Kültür Mirası Fuarı ve İş Platformu’nda Bergama Belediyesi de stant açtı.

    Bergama’dan tanıtım atağı

    Bergama’nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılacağı fuarın açılış törenine Belediye Başkanı Hakan Koştu’da katıldı. Koştu, ziyaretçilere Bergama’nın turizm olanakları, tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgiler verdi. Bergama’nın yıllardır süre gelen olumsuzluklarını yenebilmesi adına belediye olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını belirten Başkan Koştu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a dosya sunacaklarını söyledi.

    Bitcoin Safiye Bursa'da böyle yakalandı40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan 'Bitcoin Safiye' Bursa Polisi tarafından yakalandı.
    daha fazla video için
    8 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İndirim başladı! Trendyol indirimleri neler? Hangi ürünlerde indirim var?

    İndirim başladı! Trendyol indirimleri neler? Hangi ürünlerde indirim var?

    Sefirin Kızı dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Ne zaman başlayacak?

    Sefirin Kızı dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Ne zaman başlayacak?

    Black Friday indirimleri ne zaman? Kara cuma hangi tarihte?

    Black Friday indirimleri ne zaman? Kara cuma hangi tarihte?

    Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

    Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

    Sıradaki Haber