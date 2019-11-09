Bergama’dan tanıtım atağı

Bergama’nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılacağı fuarın açılış törenine Belediye Başkanı Hakan Koştu’da katıldı. Koştu, ziyaretçilere Bergama’nın turizm olanakları, tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgiler verdi. Bergama’nın yıllardır süre gelen olumsuzluklarını yenebilmesi adına belediye olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını belirten Başkan Koştu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a dosya sunacaklarını söyledi.