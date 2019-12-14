Bergamalı Kıbrıs gazilerine madalya

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Kıbrıs’ta verilen mücadelenin ne derece önemli olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz. O gün Kıbrıs’a ‘Harekat yapamazsınız’ diyen mihraklarla, bugün ‘Suriye’ye giremezsiniz’ diyen üst akıl aynıdır. Amaçları bizi parçalamak” dedi.