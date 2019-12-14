15.12.2019 - 00:02 |
Bergamalı Kıbrıs gazilerine madalya
1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Bergamalı 50 gaziye madalya ve beratları verildi.
Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Kıbrıs’ta verilen mücadelenin ne derece önemli olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz. O gün Kıbrıs’a ‘Harekat yapamazsınız’ diyen mihraklarla, bugün ‘Suriye’ye giremezsiniz’ diyen üst akıl aynıdır. Amaçları bizi parçalamak” dedi.
Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.