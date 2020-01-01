Bergama Kültür Merkezi’nde (BerKM) bulunan kütüphanede haftanın yedi günü hizmet verecek şekilde yeni düzenlemeye gidildi. Kütüphanenin 09.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet vereceğini belirten Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Gençlerimizin teleplerine çok önem veriyoruz. Kütüphanemizi çalışma saatleirnde düzenlemeye gittik. Ayrıca gençlerimizi sportif faaliyetlere yönlendirebilmek için Spor Müdürlüğü kurduk” dedi.