01.01.2020 - 00:01 |
BerKM Kütüphane hafta boyunca açık
Bergama Kültür Merkezi’nde (BerKM) bulunan kütüphanede haftanın yedi günü hizmet verecek şekilde yeni düzenlemeye gidildi. Kütüphanenin 09.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet vereceğini belirten Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Gençlerimizin teleplerine çok önem veriyoruz. Kütüphanemizi çalışma saatleirnde düzenlemeye gittik. Ayrıca gençlerimizi sportif faaliyetlere yönlendirebilmek için Spor Müdürlüğü kurduk” dedi.
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Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.