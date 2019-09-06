Beş gün boyunca sadece tiyatro

Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği üyeleri İzmir Urla’da 4’üncü kez ‘Tiyatro Kampı’nda buluştu. Yurdun dört bir yanından tiyatro emekçilerinin katıldığı kampta atölye çalışmaları, söyleşiler, oyunlar, müzik dinletileri, mim, büyüklere masallar gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Birliğin başkanı Metin Güler “Tiyatro ile yatıp, tiyatro ile tiyatroya uyanmak kavramını tam anlamı ile yaşadık” dedi.