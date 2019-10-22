Beş mahallenin daha altyapısı yenileniyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Karşıyaka ve Deliktaş mahallelerinin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştiriyor. Yağmur suyu hatlarının döşeneceği 95 milyon liralık dev altyapı yatırımının temel atma töreni yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Törende konuşan Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, her zaman kentin geleceğini düşündüklerini belirtti.

İki yılda bitecek

Başkan Zolan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim derdimiz kendimiz değil, şehirimizdir. Milletimiz sağolsun bize destek oluyor, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Altyapı ‘toz, çamur, suların kesilmesi’ demek ama bittiğinde ‘yıllarca sorun kalmayacak’ demek. Altyapı yaptıktan sonra üste ne yapsanız yakışacaktır.” Başkan Zolan, beş mahallede gerçekleştirilecek altyapı projesinin iki yıl içinde tamamlanacağı müjdesini verdi.