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    HaberlerEgeBeş mahallenin daha altyapısı yenileniyor
    22.10.2019 - 07:50 |

    Beş mahallenin daha altyapısı yenileniyor

    Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ beş mahallenin içme suyu ve kanalizasyon hattını baştan aşağı değiştiriyor

    Beş mahallenin daha altyapısı yenileniyor

    Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Karşıyaka ve Deliktaş mahallelerinin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştiriyor. Yağmur suyu hatlarının döşeneceği 95 milyon liralık dev altyapı yatırımının temel atma töreni yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Törende konuşan Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, her zaman kentin geleceğini düşündüklerini belirtti.

    İki yılda bitecek

    Başkan Zolan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim derdimiz kendimiz değil, şehirimizdir. Milletimiz sağolsun bize destek oluyor, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Altyapı ‘toz, çamur, suların kesilmesi’ demek ama bittiğinde ‘yıllarca sorun kalmayacak’ demek. Altyapı yaptıktan sonra üste ne yapsanız yakışacaktır.” Başkan Zolan, beş mahallede gerçekleştirilecek altyapı projesinin iki yıl içinde tamamlanacağı müjdesini verdi.

    Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
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    21 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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