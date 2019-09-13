Beş milyon borç ödendi

AK Partili meclis üyelerine de desteklerinden dolayı teşekkür eden Deveciler, “Burhaniye için yapılması gerekenler konusunda birlik olduğumuzu strateji toplantısında gösterdiniz” diye konuştu.

Belediyenin mali yapısı hakkında da kısa bilgi aktaran Başkan Deveciler, bu zamana kadar 5 milyona yakın borç ödediklerini bunun yanında ise 5 milyonluk yatırım yaptıklarını ifade etti. Ali Çetinkaya Meydan projesinin çalışmalarının da başladığını dile getirdi.