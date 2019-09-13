13.09.2019 - 01:28 |
Beş milyon borç ödendi
Burhaniye Belediyesi eylül ayı ikinci oturumunda, eleştiri ve önerilere her zaman açık olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “A partisi, B partisi diye bir şey yok. Öneri nereden gelirse gelsin Burhaniye’nin çağdaş ve yaşanılabilir bir kent olması için elimizi taşın altına koyarız” dedi.
AK Partili meclis üyelerine de desteklerinden dolayı teşekkür eden Deveciler, “Burhaniye için yapılması gerekenler konusunda birlik olduğumuzu strateji toplantısında gösterdiniz” diye konuştu.
Belediyenin mali yapısı hakkında da kısa bilgi aktaran Başkan Deveciler, bu zamana kadar 5 milyona yakın borç ödediklerini bunun yanında ise 5 milyonluk yatırım yaptıklarını ifade etti. Ali Çetinkaya Meydan projesinin çalışmalarının da başladığını dile getirdi.
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