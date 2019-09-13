BİST102.4470,52EURO6,27-0,02USD 5,660,11ALTIN272,77-1,40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeBeş milyon borç ödendi
    13.09.2019 - 01:28 |

    Beş milyon borç ödendi

    Burhaniye Belediyesi eylül ayı ikinci oturumunda, eleştiri ve önerilere her zaman açık olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “A partisi, B partisi diye bir şey yok. Öneri nereden gelirse gelsin Burhaniye’nin çağdaş ve yaşanılabilir bir kent olması için elimizi taşın altına koyarız” dedi.

    Beş milyon borç ödendi

    AK Partili meclis üyelerine de desteklerinden dolayı teşekkür eden Deveciler, “Burhaniye için yapılması gerekenler konusunda birlik olduğumuzu strateji toplantısında gösterdiniz” diye konuştu.

    Belediyenin mali yapısı hakkında da kısa bilgi aktaran Başkan Deveciler, bu zamana kadar 5 milyona yakın borç ödediklerini bunun yanında ise 5 milyonluk yatırım yaptıklarını ifade etti. Ali Çetinkaya Meydan projesinin çalışmalarının da başladığını dile getirdi.

    E5’te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendiE-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
    daha fazla video için
    12 Eylül 2019 Magazin Bülteni12 Eylül 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Otobanda panik... Küle döndü!

    Otobanda panik... Küle döndü!

    Cuma mesajları 2019! Kısa sms, yeni, anlamlı ve resimli Cuma mesajı ve sözleri

    Cuma mesajları 2019! Kısa sms, yeni, anlamlı ve resimli Cuma mesajı ve sözleri

    2019 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika açıklaması...

    2019 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika açıklaması...

    Meteoroloji uyarmıştı! Başladı

    Meteoroloji uyarmıştı! Başladı

    Sıradaki Haber