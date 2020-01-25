Beş yılda 25 bin ‘Enerji Avcısı’

Beşinci yılında büyük bir hızla eğitimlerine devam eden proje ile hedef kitle olan 4-8 yaş grubu çocukların okuduğu okullarda, enerjinin önemi ve nasıl verimli kullanılacağı anlatılıyor. Enerji Avcılığı misyonunu üstlenen çocuklar evlerinde ebeveynlerine de öğrendikleri bilgilerle rehberlik ederek sosyal sorumluluk projesinin toplumda yaygınlaşmasına öncülük ediyor. Yıl boyunca sürecek etkinliklerle 10 bin çocuk daha “Enerjinin değerini biliyoruz. Çünkü biz Enerji Avcıyız” diyecek.



Avukatlara indirim var



Aydem ve Gediz Elektrik ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) arasında 130 bin avukatı kapsayan bir iş birliğine imza atıldı. Bu iş birliği uyarınca TBB çatısı altındaki 80 baro ve 130 bin avukat fiyat artışlarından etkilenmeden 12 ay sabit birim bedelli ve indirimli elektrik kullanma hakkına kavuştu. TBB ile yapılan anlaşmadan aylık elektrik faturası 110 lira ve üzerinde olan ticarethane abone grubu müşterilerinin yararlanabileceğini vurgulayan Aydem ve Gediz Elektrik Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, “Avukatlar, TBB’nin SMS ve e-posta kanalı ile ileteceği başvuru formunu doldurabilir, TBB web sitesinden başvurabilir ya da Aydem ve Gediz Elektrik İletişim Merkezi’ni arayabilir” dedi.