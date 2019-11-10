10.11.2019 - 02:01 |
“Best of Mazhar”
Türk Müziği’nin ünlü ismi Mazhar Alanson’un “Best of Mazhar Alanson” adını verdiği projesinin İzmir’deki ilk konseri 16 Kasım’da Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.
Biletler, Biletix ve Adnan Saygun Kültür Merkezi gişesinde satılıyor.
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