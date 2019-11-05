05.11.2019 - 01:24 |
Besteciler yarışacak
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın Kurucu Başkanı Dr. Nejat F. Eczacıbaşı adına düzenlediği Ulusal Beste Yarışma-sı’nın 11.’si ‘Viyolonsel Konçertoları’ dalında yapılacak. Yarışmaya son katılım tarihi 25 Aralık 2020. www.iksv.org
Nazlı Ilıcak tahliye edildiGazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Ilıcak’ın ilk sözleri “İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen” oldu.