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    16.12.2019 - 07:50 |

    Beto ve Eren’e tepki

    Gençlerbirliği deplasmanında kötü futbol ortaya koyup sahadan 3-1 yenik ayrılan Göztepe’de kart cezalıları Alpaslan ve Soner’in yokluğu oldukça hissedildi.

    Beto ve Eren’e tepki

    Gençlerbirliği deplasmanında kötü futbol ortaya koyup sahadan 3-1 yenik ayrılan Göztepe’de kart cezalıları Alpaslan ve Soner’in yokluğu oldukça hissedildi. Teknik Direktör İlhan Palut, Alpaslan’ın yokluğunda stoperde Reis’e şans verirken, orta sahada ise Soner’in yerine Borges’i oynattı. Reis attığı gole rağmen güven vermezken, genç teknik adam Borges’i 54. dakikada oyundan çıkardı. Öte yandan Göztepe’nin Süper Lig’de 2.5 sezondur kalesini koruyan Portekizli eldiven Beto, Gençlerbirliği maçında yediği hatalı gollerle bu kez eleştiri konusu oldu. Göztepe’de sezon başında büyük umutlarla Galatasaray’dan transfer edilen santrfor Eren Derdiyok, Gençlerbirliği karşısında adeta yokları oynadı. Bu sezon ligde henüz golle tanışamayan ve yedek kulübesine mahkum olan Eren, 78. dakikada Halil’in yerine oyuna dahil olsa da varlık gösteremedi, taraftardan sert tepki aldı.

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