‘Beyaz Cennet’ büyülüyor

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Pamukkale, pazar günü yaklaşık 17 bin ziyaretçiyi ağırladı. Eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve antik kentleriyle her mevsim ziyaretçileri kendine doğru çeken Pamukkale’de hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Denizli Turistik Oteller ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Şen, rakamların sevindirdiğini kaydetti. l AA