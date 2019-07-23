23.07.2019 - 02:13
‘Beyaz Cennet’ büyülüyor
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Pamukkale, pazar günü yaklaşık 17 bin ziyaretçiyi ağırladı. Eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve antik kentleriyle her mevsim ziyaretçileri kendine doğru çeken Pamukkale’de hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Denizli Turistik Oteller ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Şen, rakamların sevindirdiğini kaydetti. l AA
Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.