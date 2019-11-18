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    HaberlerEge HaberleriBeyaz cennet doldu taştı
    19.11.2019 - 00:03 |

    Beyaz cennet doldu taştı

    Beyaz cennet doldu taştı

    TÜRKİYE’nin önemli turizm alanlarından, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Pamukkale’de, ara tatil nedeniyle oteller doldu. Travertenleriyle ünlü ‘beyaz cennet’te, otellerdeki doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.

    Paraşüt turları

    Türkiye’nin çeşitli illerinden Pamukkale’ye gelen yerli turistler, otellerdeki termal havuzlara girip, sıcak suyun keyfini çıkardı. Denizli Turistik Otel ve İşletmecileri (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, doluluk oranlarının turizmciler için sevindirici olduğunu söyledi, “Ara tatil, yerli turist hareketini artırdı. Bölgemize de yoğun bir ziyaretçi talebi oldu. Termal turizmde önemli bir nokta olan Karahayıt’a da yoğun bir talep gerçekleşti. Otellerimizdeki doluluk oranları yüzde 100 seviyesine ulaştı. Pamukkale’ye gelen turistler tatillerini dolu dolu geçirebiliyor. ‘Beyaz cennet’in güzelliğini yerinde görebilme şansı yakalayan turistler, paraşüt ve balon turlarıyla adrenalin yaşayabiliyor” diye konuştu. - DHA

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