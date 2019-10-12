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    HaberlerEge‘Beyaz cennet’in yükselişi sürüyor
    12.10.2019 - 01:11 |

    ‘Beyaz cennet’in yükselişi sürüyor

    ‘Beyaz cennet’in yükselişi sürüyor

    Pamukkale bu yılın ilk 9 ayında 2 milyon 228 bin turisti konuk etti. Turizmciler ise hedeflerinin 5 milyon kişi olduğunu açıkladı.

    Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Denizli’deki Pamukkale, doğal güzelliğiyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçi alıyor. Tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan Hierapolis Antik Kenti’ni içinde barındıran Pamukkale, su sıcaklığı yaz-kış 36 derece olan Kleopatra Havuzu ile turistlere antik kalıntılar içerisinde yüzme deneyimi de sunuyor.

    Pamukkale’nin 2019’da altın yılını yaşadığını belirten Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, şöyle konuştu:

    Uzakdoğu’da tanıtım

    “Bu yılın ilk 9 ayında, 2 milyon 228 bin turist Pamukkale’yi ziyaret etti. 2023 yılında 5 milyon turist hedefimiz var. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerde yoğun bir reklam kampanyası yapılacak. İlave uçak seferleri koyulacak. 2020 yılında Pamukkale’ye, bu ülkelerden ciddi bir turist artışı bekliyoruz.” l DENİZ TOKAT DHA

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