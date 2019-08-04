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    HaberlerEgeBeyaz Cennet’te oteller dolup taştı
    04.08.2019 - 00:22

    Beyaz Cennet’te oteller dolup taştı

    Beyaz Cennet’te oteller dolup taştı

    Türkiye’nin en önemli turizm alanları arasında bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale’de bayram bereketi yaşanıyor. Travertenleriyle dünyaca ünlü ‘Beyaz Cennet’te, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi nedeniyle otellerdeki doluluk oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, “Yıl sonunda da 3 milyon turist sayısına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. l DHA

    ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.
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