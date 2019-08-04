Beyaz Cennet’te oteller dolup taştı

Türkiye’nin en önemli turizm alanları arasında bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale’de bayram bereketi yaşanıyor. Travertenleriyle dünyaca ünlü ‘Beyaz Cennet’te, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi nedeniyle otellerdeki doluluk oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, “Yıl sonunda da 3 milyon turist sayısına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. l DHA