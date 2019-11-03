Beydağ Kalesi’nde çalışmalar sürüyor

Alandaki eski Hükümet Konağı yapısının ayağa kaldırılması ile Bizans Bazilikasına ait duvar, temel kalıntıları ve mozaiklerin teşhirlerini sağlanması için başlatılan projeyle bölgenin önemli bir kültürel mirasını geri kazanacağını ifade eden Yılmazlar, “İlçemiz turizm açısından önemli bir değer kazanacak, ekonomik girdi sağlanacak, yeni iş kollarının ortaya çıkmasına katkıda bulunacak” dedi.

Proje için İzmir Kalkınma Ajansı’ndan da 1.5 milyon lira hibe destek alındı. Toplam maliyetin geri kalanı için de yaklaşık 1 milyon 900 bin lirayı İzmir Büyükşehir Belediyesi sağladı.