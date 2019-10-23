Beydağ’da Kestane Festivali

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, bu yıl ilk kez 27 Ekim’de düzenlenecek olan “Kestane Festivali”ne herkesi davet etti, “Özellikle soğuk kış aylarının vazgeçilmez, eğlenceli atıştırmalığı olan kestane, aynı zamanda nişastalı yapısından dolayı lezzet verici ve kıvam arttırıcıdır. Kestane şekeri, kestane püresi, kestane ezmesi gibi tatlı çeşitleri de vardır. Yıllık 5000 ton civarı üretim ile ilçe ekonomisinde büyük bir yere sahip olan ürünün tanıtımı için bir ilke imza atıyoruz. Hem üreticimiz hem de tüketicimiz kazansın istiyoruz” dedi.