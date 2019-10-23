BİST97.8860,58EURO6,470,11USD5,810,06 ALTIN277,89-0,61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeBeydağ’da Kestane Festivali
    23.10.2019 - 00:30 |

    Beydağ’da Kestane Festivali

    Beydağ’da Kestane Festivali

    Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, bu yıl ilk kez 27 Ekim’de düzenlenecek olan “Kestane Festivali”ne herkesi davet etti, “Özellikle soğuk kış aylarının vazgeçilmez, eğlenceli atıştırmalığı olan kestane, aynı zamanda nişastalı yapısından dolayı lezzet verici ve kıvam arttırıcıdır. Kestane şekeri, kestane püresi, kestane ezmesi gibi tatlı çeşitleri de vardır. Yıllık 5000 ton civarı üretim ile ilçe ekonomisinde büyük bir yere sahip olan ürünün tanıtımı için bir ilke imza atıyoruz. Hem üreticimiz hem de tüketicimiz kazansın istiyoruz” dedi.

    Bolu'da şüpheli çanta alarmıBolu'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.
    daha fazla video için
    22 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan...

    MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan...

    Kadın 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 68. son bölümde ölüm...

    Kadın 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 68. son bölümde ölüm...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 144. son bölümde Hızır...

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 144. son bölümde Hızır...

    Sıradaki Haber