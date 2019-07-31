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    HaberlerEgeBiga’da başvuru için son gün 6 Ağustos
    31.07.2019 - 02:02

    Biga’da başvuru için son gün 6 Ağustos

    ÇANAKKALE’NİN Biga ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Bülent Erdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, hazırlıkları tamamlanan belediye mezbaha tesislerinde incelemelerde bulundu.

    Biga’da başvuru için son gün 6 Ağustos

    Tesisler ile hayvan pazarında yapılacak olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimleri için kayıtlar başladı. Vatandaşlara sağlıklı ve donanımlı bir hizmet vermek için kurban kesimiyle ilgili hazırlıklarını tamamlayan Belediye, büyükbaş kurbanlık hayvanların kesimini mezbaha tesislerinde, küçükbaş kurbanlık hayvanların kesimini de Biga Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı’nda yapacak. Kurbanını kestirmek isteyen vatandaşlar, başvurularını en geç 6 Ağustos Salı gününe kadar Belediye hizmet binası Biga Kent Hizmetleri muhasebesine yapabilecek. Başkan Bülent Erdoğan, “Şimdiden tüm hemşehrilerime ve personelimize kazasız ve hayırlı bir bayram diliyorum” dedi. l AYHAN AKKAYA DHA

     

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