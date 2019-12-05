Bilgi işlem ağıyla çözüm

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçenin çağrı merkezini bütünleştiriyor. Bu sayede vatandaşın sorunu kısa sürede çözülecek ve geri bildirimde bulunulacak. Başkan Yücel Yılmaz, 20 ilçe belediyesi ile siyasi ayrım gözetmeksizin stratejik toplantılar düzenleyerek her bir ilçenin kendisi için ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Büyükşehir, BASKİ ve ilçe belediyelerini ilgilendiren konuların çözülmesi için beyaz masalar arası geri bildirimlerin de yer alacağı bilgi işlem ağı kuruluyor.