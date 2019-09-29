29.09.2019 - 07:50 |
Bilgiç’ten Başkan Çerçi’ye veda ziyareti
Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi makamında ziyaret etti, vedalaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi makamında ziyaret etti, vedalaştı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çerçi, görev süresince Bilgiç ile uyum içinde çalıştıklarını belirtti. Ziyaret sonunda Başkan Çerçi, Fevzi Bilgiç’e günün anısına tablo hediye etti.
Şehit polis Serkan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildiİzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın (34) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'da toprağa verildi.