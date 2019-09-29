Bilgiç’ten Başkan Çerçi’ye veda ziyareti

Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi makamında ziyaret etti, vedalaştı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çerçi, görev süresince Bilgiç ile uyum içinde çalıştıklarını belirtti. Ziyaret sonunda Başkan Çerçi, Fevzi Bilgiç’e günün anısına tablo hediye etti.