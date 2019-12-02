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    HaberlerEge Haberleri Bilgin, genç çiftin sevincini paylaştı
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    03.12.2019 - 00:01 |

    Bilgin, genç çiftin sevincini paylaştı

    Bilgin, genç çiftin sevincini paylaştı

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, sosyal medyadan nikahına katılması için davetiye gönderen vatandaşın ricasına duyarsız kalmadı. Hatice Nur Arslan ile Celil Kaz’ın nikah törenine katılan Başkan Bilgin, çifte mutluluklar diledi, “Bizler halkımızın acı ve tatlı günlerinde yanları olup, onların acısını ve mutluluğunu paylaşırsak görevimizi tam anlamıyla yerine getirmiş oluruz” şeklinde konuştu.

    Yer: Ankara! Öğretmen ders anlatırken öğrenci sigara içtiSınıfta öğretmen ders anlatırken öğrencinin sigara içtiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti. Görüntülerin, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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