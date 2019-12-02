Bilgin, genç çiftin sevincini paylaştı

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, sosyal medyadan nikahına katılması için davetiye gönderen vatandaşın ricasına duyarsız kalmadı. Hatice Nur Arslan ile Celil Kaz’ın nikah törenine katılan Başkan Bilgin, çifte mutluluklar diledi, “Bizler halkımızın acı ve tatlı günlerinde yanları olup, onların acısını ve mutluluğunu paylaşırsak görevimizi tam anlamıyla yerine getirmiş oluruz” şeklinde konuştu.