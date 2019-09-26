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    HaberlerEgeBilgin sevindirdi
    26.09.2019 - 02:33 |

    Bilgin sevindirdi

    Bilgin sevindirdi

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Paşaköy Mahallesi’nde akülü engelli aracı hediye ettiği Hülya Alak’ın aracını rahatça kullanabilmesi için evinin önündeki toprak yola da asfalt döktürdü.

    Başkan Bilgin; Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal, Meclis üyesi Hasan Aydır ve Muhtar Recai Tekel’le birlikte Alak’ı ziyaret etti, “Belediyelerin görevi sadece yol ve kaldırım yapmak değildir. Biz insanların mutluluğu için de çalışıyoruz” dedi.

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