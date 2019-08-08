Bilgiyi işledik kaliteyi artırdık

Sağlık Bakanlığı Verimlilik ve Kalite Daire Başkanlığı tarafından ‘A Plus’ etiketi alan Ege Üniversitesi Hastanesi, bu ünvanla sağlık turizmi için de yeterli olduğunu kanıtladı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi, son iki yılda EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde hayata geçirilen değişim ve dönüşüm projeleriyle, Sağlık Bakanlığı Verimlilik ve Kalite Daire Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmede 96.28 puan alıp “A Plus Hastane” seçildi.

Hem tıp eğitiminde hem de sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla yürütülen çalışmaların meyvesini aldıklarını belirten Rektörü Budak, “Bu başarı Ege Üniversitesi Hastanesi için bir ilk ve bununla gurur duyuyoruz. Buradaki en önemli noktalardan biri de 85’in üzerinde puan alan hastanelerin sağlık turizmi yetkisini alabilmesi. Bu alanda yeterli olduğumuz da tescillenmiş oldu” dedi. Ege Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu’nda, hastane yöneticileri, kalite kurulu üyeleri, anabilim dalı başkanları ve başhemşirelerle bir araya gelen Budak, şöyle konuştu:

“Sunduğu hizmetle bölgenin ve ülkenin en önemli hastanelerinden biri olan Ege Üniversitesi Hastanesi’ni hak ettiği yere taşımak için kalite koordinatörlüğümüzü yeniden yapılandırdık. Uluslararası kalite standartlarında dokümantasyon sistemiyle, yaptığımızı yazma, yazdığımızı da uygulama yolunda önemli bir aşamaya geçmiş olduk. Dijitalleşme yolunda en önemli adımlardan biri olan bilgi işlem sistemini revize ettik. Hastanemizde; klinik, poliklinik, laboratuvarlar, Medula ve Doktor Bilgi Bankası sistemlerinin birbiriyle uyumlu çalışmasını sağladık. Amaç, bilginin günlük rutinde uygulanır, raporlanır ve dokümante edilebilir bilgi haline getirilmesiydi.”

Ege Üniversitesi’nde daha yapılacak işler olduğunu sözlerine ekleyen Budak, “Önümüzdeki süreçte yeni ameliyathanenin eksiklerini tamamlayarak aktif hale getireceğiz. Hastanemizin fiziki koşullarının düzeltilmesi ve hastane binamızın yenilenmesi için gayret göstereceğiz” dedi.

Karşıyaka yerleşkesi kadınları da eğitecek

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Melek Gülsün Özentürk, Suat Cemile Balcıoğlu Yerleşkesi ile ilgili bilgi verdi. Özentürk, “Türkiye’de model oluşturacak yerleşkeyle Karşıyaka’da yaşayan 8 bin kişiye hizmet götürülecek. Fakültemiz ebelik, beslenme ve diyetetik ile fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinin de Suat Cemile Balcıoğlu Yerleşkesi’nde çalışmaları olacak. Kadınlara yönelik eğitimlerimiz olacak” diye konuştu.