‘Bilin ki belediye 24 saat emrinizde’

Gazilerin canı pahasına, bir karşılık beklemeden ülke için fedakârlık yaptığını belirten Çalkaya, “Balçova Belediyesi, en küçük personelinden belediye meclis üyesine ve başkanına yılın her günü 24 saat sizlerin emrindedir. Sıkıntılarızı çözmek için elimizdeki maddi ve manevi her imkânı sonuna kadar sizler için kullanmaya hazırız” şeklinde konuştu.