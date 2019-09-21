21.09.2019 - 01:35 |
‘Bilin ki belediye 24 saat emrinizde’
Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, gazilerin onuruna bir yemek düzenledi.
Gazilerin canı pahasına, bir karşılık beklemeden ülke için fedakârlık yaptığını belirten Çalkaya, “Balçova Belediyesi, en küçük personelinden belediye meclis üyesine ve başkanına yılın her günü 24 saat sizlerin emrindedir. Sıkıntılarızı çözmek için elimizdeki maddi ve manevi her imkânı sonuna kadar sizler için kullanmaya hazırız” şeklinde konuştu.
İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.