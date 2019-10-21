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    HaberlerEge‘Bilişimin başkenti olma yolundayız’
    21.10.2019 - 01:37 |

    ‘Bilişimin başkenti olma yolundayız’

    ‘Bilişimin başkenti olma yolundayız’

    Kanada merkezli e-ticaret firması, Türkiye ofisini İzmir’de açmaya karar verdi. Şirketi ziyaret eden TÜGİAD Ege Şubesi Başkanı Can Yavaş, “Kentimiz nitelikli işgücüyle öne çıkıyor” dedi.

    Dünyaca ünlü kurumsal bulut çözümleri firması Salesforce’un e-ticaret alanındaki çözüm ortaklarından Kanada merkezli OSF Global Services Türkiye Ofisi için İzmir’i tercih etti.

    Türkiye’de faaliyetine 2016 sonunda başlayan OSF Global Services’in Türkiye Ülke Müdürü Gürkan Üstünkar’ı TÜGİAD Ege Şubesi üyeleri ile beraber ziyaret eden TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Can Yavaş, “İzmir bilişimin başkenti olmalı derken kastettiğimiz buydu. Global ölçekli bir yazılım şirketinin Türkiye ofisi İzmir’de faaliyet gösteriyor ve bunun örnekleri artmalı” diye konuştu.

    İzmir’in donanımlı akademik yapısı ve nitelikli işgücü ile bilişim ve teknoloji yatırımları konusunda ön plana çıktığını söyleyen Yavaş, “Üyemiz Gürkan Üstünkar’ın başında bulunduğu OSF Global Services Türkiye Ofisi İzmir’de kuruldu ve 60’ın üzerinde çalışanıyla büyük bir operasyon ağının Türkiye ayağını yürütüyorlar. Bu yatırımlar İzmir’in geleceğine yön verecektir” dedi.

    İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile bir işbirliğine de gideceklerini söyleyen Üstünkar, “İYTE içinde bir laboratuvar kuruyoruz ve 10 adet bilgisayar bağışlayacağız. Üniversite öğrencilerinin bitirme projelerinde destek olacağız ve uygun olan konularda akademik personeli ile beraber projeler geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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