12.09.2019 - 07:50
Bin 100 öğrenciye burs sağlayacak
Karşıyaka Belediyesi, yeni öğretim yılında toplam bin 100 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine burs verecek.
Karşıyaka Belediyesi, yeni öğretim yılında toplam bin 100 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine burs verecek. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine aylık 75 lira, lise öğrencilerine ise aylık 100 lira ödeme yapılacak. Burs için 20 Eylül’e kadar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapılabilecek.
KKTC'deki patlamanın ardındna otel ve yerleşim yerleri tahliye edildiAskeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.
Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.