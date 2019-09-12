Bin 100 öğrenciye burs sağlayacak

Karşıyaka Belediyesi, yeni öğretim yılında toplam bin 100 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine burs verecek. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine aylık 75 lira, lise öğrencilerine ise aylık 100 lira ödeme yapılacak. Burs için 20 Eylül’e kadar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapılabilecek.