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    HaberlerEgeBin farklı ürünleri var
    04.10.2019 - 01:12 |

    Bin farklı ürünleri var

    Kataloglarında yaklaşık bin ürün olduğunu vurgulayan Burak Deniz, “Baget, sandviç ekmekleri, tiger ekmek, ramazan pidesi, tombul ekmek, tost ve hamburger ekmeği, kruvasan, çörek ve donut, ürünlerimiz arasında. Ürün gamımıza simit, poğaça ve börekler, ekşi mayalı, çavdarlı, tam buğdaylı artizan ekmek de ekledik. Donut ve kruvasan, en çok talep gören ürünlerimiz” diye konuştu.

    Bin farklı ürünleri var
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