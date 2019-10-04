04.10.2019 - 01:12 |
Bin farklı ürünleri var
Kataloglarında yaklaşık bin ürün olduğunu vurgulayan Burak Deniz, “Baget, sandviç ekmekleri, tiger ekmek, ramazan pidesi, tombul ekmek, tost ve hamburger ekmeği, kruvasan, çörek ve donut, ürünlerimiz arasında. Ürün gamımıza simit, poğaça ve börekler, ekşi mayalı, çavdarlı, tam buğdaylı artizan ekmek de ekledik. Donut ve kruvasan, en çok talep gören ürünlerimiz” diye konuştu.
Yeniden hayata tutunmak istiyorGaziantep’te 7 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan genç, tedavi görerek sağlığına kavuşmak istiyor. Yetkililerden yardım talebinde bulunan genç, uyuşturucu bataklığından kurtulmak istiyor.