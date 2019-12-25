Bin kişilik açılış

Yaklaşık bin kişinin katıldığı açılış partisinde eğlence gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Yurtdışından getirilen özel ışık sistemiyle dikkat çeken Zoom, başarılı DJ’lerin çaldığı parçalarla konuklarına renkli bir gece yaşattı. Sezon boyunca sanatçıları hayranlarıyla bir araya getirecek olan Zoom Club, ilk günden eğlence severlerin adresi oldu.