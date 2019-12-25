25.12.2019 - 01:36 |
Bin kişilik açılış
İzmir gecelerine yeni bir soluk getiren Alsancak Zoom Club görkemli bir partiyle kapılarını açtı.
Yaklaşık bin kişinin katıldığı açılış partisinde eğlence gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Yurtdışından getirilen özel ışık sistemiyle dikkat çeken Zoom, başarılı DJ’lerin çaldığı parçalarla konuklarına renkli bir gece yaşattı. Sezon boyunca sanatçıları hayranlarıyla bir araya getirecek olan Zoom Club, ilk günden eğlence severlerin adresi oldu.
Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.