16.12.2019 - 07:50 |
Binalar ve hayatlar renklendi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin çehresini değiştirmeye ve yaşam kalitesini yükseltmeye Yeşildere’den başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin çehresini değiştirmeye ve yaşam kalitesini yükseltmeye Yeşildere’den başladı. Benim Rengim, Benim Sokağım projesinin ilk etabı, pilot bölge seçilen Konak’ın Lale Mahallesi’nde Başkan Tunç Soyer’in katılımıyla tamamlandı.
Lale Mahallesi’ndeki sosyal projeler hakkında bilgi veren Soyer, Abla-Ağabey-Kardeş projesindeki 75 gönüllü üniversite öğrencisinin 20 hafta boyunca 44 çocukla çalışıp sosyal, duygusal, fiziksel ve eğitsel gelişimlerine katkı koyacağını ifade etti. Soyer, kadınlar ve gençlere için meslek eğitim verilmesi için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.
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