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    Haberler Ege HaberleriBinalara, enerji sınıflandırması
    27.11.2019 - 02:15 |

    Binalara, enerji sınıflandırması

    Türkiye’deki mevcut yapı stoğunun büyük bölümü enerji verimliliği kriterlerine sahip değil, yeni inşa edilen binalarda çoğu kez bunu gözetmiyor.

    Binalara, enerji sınıflandırması

    Durumun, normalin çok üzerinde enerji tüketilmesine neden olduğunu belirten Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, “İnşa aşamasında yapılacak ve toplam maliyet içinde çok düşük paya sahip uygulamalar, ülkemize milyarlarca dolar döviz tasarrufu sağlayabilir. Beyaz eşyalarda enerji performans sınıflandırmaları binalar için de geçerli olmalı. 1 Ocak 2011’den önce inşa edilen tüm binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) verilmesini zorunlu tutan uygulamanın ertelenmesi, verimsiz enerji tüketiminin önemli nedenlerinin başında geliyor. EKB’de A sınıfı en verimli seviyeyi, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtiyordu. Binalar, enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmeli. EKB uygulamasının 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe girmesini diliyoruz” diye konuştu.

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