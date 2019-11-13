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    Haberler Ege HaberleriBinali Yıldırım Göztepe Stadı'nda
    13.11.2019 - 01:09 |

    Binali Yıldırım Göztepe Stadı'nda

    AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, bugün Göztepe’nin yapımı süren yeni stadında incelemelerde bulunacak, ardından Ege Ekonomik Forumu’na katılacak

    Binali Yıldırım Göztepe Stadı'nda

    İhalesi TOKİ tarafından 14 Haziran 2017’de 218 milyon 900 bin lira bedelle yapılan stadın temelini, Başbakanlık döneminde 9 Eylül 2017’de atan Binali Yıldırım, bu sezonun ikinci yarısında açılacak stattaki inşaat çalışmalarını inceleyecek.

    95 yıllık tarihinde ilk kez, Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adı verilen kendi stadına kavuşmak için gün sayan Göztepe, stat açılışını Süper Lig’de Beşiktaş’la oynayacağı ikinci yarının ilk iç saha maçında yapmayı planlıyor. Binali Yıldırım, İzmir’de Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı’nın (EGEV), Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri, TOBB, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı ve Bornova Belediyesi’nin katkılarıyla düzenleyeceği 3. Ege Ekonomik Forumu’na da katılacak.

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