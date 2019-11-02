02.11.2019 - 02:47 |
Binlerce atık kapaktan Atatürk mozaiği
Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Yerkesik Ortaokulu’nda başlatılan ‘Değerlerimiz’ isimli projeyle atık şişe kapaklarından Atatürk’ün, Türkiye haritası içinde dev mozaiği yapıldı. Bir yıl süren çalışamada 100 öğrenci topladıkları 26 bin 400 pet şişe kapağını kullandı. Toplanan kapaklar tek tek yıkanıp kurulandıktan sonra boyandı.
Projeyi hayata geçiren Görsel ve Sanatlar Öğretmeni Olgun Ciğer, “Atık kapakları nasıl değerlendirebiliriz düşüncesiyle bu proje ortaya çıktı. Bu başarının tamamı öğrencilerimize aittir. En büyük emeği onlar verdi. Toplamda 30 bin pet şişe kapağı topladılar” dedi.
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