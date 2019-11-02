Binlerce atık kapaktan Atatürk mozaiği

Projeyi hayata geçiren Görsel ve Sanatlar Öğretmeni Olgun Ciğer, “Atık kapakları nasıl değerlendirebiliriz düşüncesiyle bu proje ortaya çıktı. Bu başarının tamamı öğrencilerimize aittir. En büyük emeği onlar verdi. Toplamda 30 bin pet şişe kapağı topladılar” dedi.



