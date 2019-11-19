Binlerce kişiye yardım eli uzattı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi iki yılda 10 binden fazla vatandaşa koştu, dertlerine çare oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’nin ‘Evde Sağlık’ ve ‘Hasta Nakil’ birimi ikinci yılını doldurdu. 16 Kasım 2017’den bugüne günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı, yatağa bağımlı, engelli hastalar, kronik rahatsızlığı yüzünden yürüyemeyen vatandaşların; tanısı konulmuş sağlık sorunlarının ev ortamında planlanan tedavisinin takibi ve uygulamasını yapan birim, 2 yılda 10 bin 447 vatandaşın yardımına koştu.

Doktor muayenesi, enjeksiyon, serum, pansuman gibi bugüne kadar 263 bin 807 kez hizmet veren Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, 19 bin 76 kez de hasta nakli gerçekleştirdi. Evin temizlik ihtiyaçlarını da karşılayan merkez, 19 ilçede 18 bin 107 kişinin yüzünü güldürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, merkezin kentte önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini belirtti. -DENİZ TOKAT DHA