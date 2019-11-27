27.11.2019 - 02:20 |
Bir ayda 11 ton cam geri dönüşüme gitti
Bergama Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, atık cam şişelerin geri dönüşüme kazandırılması için yürüttüğü çalışma kapsamında bir ayda 11 ton cam şişe geri dönüşüme kazandırıldı.
Vatandaşların kullanmadıkları cam ürünlerini çöpe değil ekonomiye kazandırılmak üzere cam atık toplama kumbaralarına atmalarını isteyen Belediye Başkanı Koştu, “Kumbaralar her ay ekipler tarafından tek tek boşaltılıyor. Kumbaralara camdan başka bir şey atılmaması gerekiyor” dedi.
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