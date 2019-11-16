Bir benzeri daha yok

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    16.11.2019 - 07:50 |

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    Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, çocukların 3 boyutlu yazıcılardan çıkarılan parçalar ve atık malzemelerle kendi oyuncaklarını yapabilecekleri tasarımlara imza attı

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    Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, çocukların 3 boyutlu yazıcılardan çıkarılan parçalar ve atık malzemelerle kendi oyuncaklarını yapabilecekleri tasarımlara imza attı. İyi Tasarım İzmir kapsamında cocukdostu.org işbirliğiyle gerçekleştirilen atölyede, 8-10 yaş aralığındaki 10 çocuk katılımcı, geliştirilen oyuncak ara parçalarını atık malzemelerle bir araya getirdi.

    Herkes yapabilir

    Tasarımda Sürdürülebilirlik dersi kapsamında projeyi hayata geçirdiklerini belirten Dr. Öğretim Görevlisi Ezgi Ozan Avcı, “Oyuncak ara parçalarının 3 boyutlu modelleri sergideki posterler üzerindeki karekodlarla paylaşılıyor. Böylelikle, çocukların bu parçalara erişebilmesi, parçaları yerel olarak, 3 boyutlu yazıcıyla üretebilmesi ya da ürettirebilmesi, hatta üç boyutlu modellerin üzerinde değişiklik yaparak yeni oyuncak ara parçaları türetebilmesi amaçlandı” diye konuştu.
    Çocuk Dostu Topluluğu Kurucusu Elif Gürkan da çocukların sağlıklı gelişiminin çocuk dostu olmayı gerektirdiği kadar çevre dostu olmayı da gerektirdiğini belirtti, “Bu anlamda ekoloji temelli faaliyetlerle çocuklarda doğaya yönelik farkındalık geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

    Karaköy'de tepki çeken saldırıKaraköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.
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    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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