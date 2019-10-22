Bir bölgeden 85 ton atık toplandı

Bodrum Belediyesi’nin “Bodrum’da Doğa Kazanacak” sloganıyla başlattığı temizlik seferberliği devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde yer alan Temizlik İşleri birimi, bahçe ve evsel atıkların toplanması amacıyla tüm mahallelerde çalışma başlattı. Ekipler bir günde sadece bir bölgeden 85 ton atık topladı. Sonbaharın gelmesiyle artan bahçe atıklarının ve eski ev eşyalarının çevre kirliliği yarattığını belirten ekipler, vatandaşın müdürlüğe haber vermesi durumunda bu atıkların ücretsiz olarak alınacağını bildirdi.