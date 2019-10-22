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    HaberlerEgeBir bölgeden 85 ton atık toplandı
    22.10.2019 - 07:50 |

    Bir bölgeden 85 ton atık toplandı

    Bodrum Belediyesi’nin “Bodrum’da Doğa Kazanacak” sloganıyla başlattığı temizlik seferberliği devam ediyor.

    Bir bölgeden 85 ton atık toplandı

    Bodrum Belediyesi’nin “Bodrum’da Doğa Kazanacak” sloganıyla başlattığı temizlik seferberliği devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde yer alan Temizlik İşleri birimi, bahçe ve evsel atıkların toplanması amacıyla tüm mahallelerde çalışma başlattı. Ekipler bir günde sadece bir bölgeden 85 ton atık topladı. Sonbaharın gelmesiyle artan bahçe atıklarının ve eski ev eşyalarının çevre kirliliği yarattığını belirten ekipler, vatandaşın müdürlüğe haber vermesi durumunda bu atıkların ücretsiz olarak alınacağını bildirdi.

    Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
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    21 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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