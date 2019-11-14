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    HaberlerEge HaberleriBir destek de Ayvalık’tan
    14.11.2019 - 01:09 |

    Bir destek de Ayvalık’tan

    Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 11 Kasım günü ülke genlinde başlattığı ‘11 Milyon Fidan’ projesine destek için bir fidan da Ayvalık Belediyesi dikti.

    Bir destek de Ayvalık’tan

    Altınova Türk Anneler Derneği tarafından düzenlenen etkinlik saat 11.11’de Çakmak Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Çakmak İlk/Orta Okulu’nun alt mevkiinde belirlenen çevrili alana Ayvalık Belediyesi’nin de fidanı bulunduğu 120 adet zeytin ağacı dikildi.

    Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.
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    13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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