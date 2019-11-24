24.11.2019 - 02:51 |
Bir gecede üçüncü şerit
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin ana arterlerinde oluşan trafik yoğunluğunu azaltacak çalışmalarına Vasıf Çınar Caddesi’nde devam etti.
Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla Valilik Kavşağı durağı olarak bilinen bölgede üçüncü şerit ve yönlendirme çizgi çalışmaları bir gecede tamamlandı.
Trafik sıkışıklığına son
Açılan üçüncü şerit sayesinde durakta indi-bindi esnasında yaşanan trafik sıkışıklığı ortadan kalkacak. Bir gecede tamamlanan üçüncü şerit ile Kızılay Caddesi üzerinden Vasıf Çınar Caddesi yönünde ilerleyen araçlar, sağa dönüşlerde kontrollü geçiş sağlayabilecek.
Altıeylül ve Karesi ilçelerinin kesişim noktası Vasıf Çınar Caddesi’nde, yaklaşık bir kilometrelik çift taraflı şerit genişletme ve yağmur suyu drenaj hattı çalışması da geçen hafta tamamlanmıştı.
Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.