Bir gecede üçüncü şerit

Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla Valilik Kavşağı durağı olarak bilinen bölgede üçüncü şerit ve yönlendirme çizgi çalışmaları bir gecede tamamlandı.



Trafik sıkışıklığına son



Açılan üçüncü şerit sayesinde durakta indi-bindi esnasında yaşanan trafik sıkışıklığı ortadan kalkacak. Bir gecede tamamlanan üçüncü şerit ile Kızılay Caddesi üzerinden Vasıf Çınar Caddesi yönünde ilerleyen araçlar, sağa dönüşlerde kontrollü geçiş sağlayabilecek.



Altıeylül ve Karesi ilçelerinin kesişim noktası Vasıf Çınar Caddesi’nde, yaklaşık bir kilometrelik çift taraflı şerit genişletme ve yağmur suyu drenaj hattı çalışması da geçen hafta tamamlanmıştı.