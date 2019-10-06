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    HaberlerEgeBir geri dönüşüm hikayesi
    06.10.2019 - 02:25 |

    Bir geri dönüşüm hikayesi

    Arzu Tanlası Erkan’ın ‘Simbiyosis’ sergisi, Coffeeco Urla Bistronomique ve Yeşim Mançe’nin destekleriyle sanatseverlerle buluştu.

    Bir geri dönüşüm hikayesi

    Erkan’ın ilk kişisel sergisi, geri dönüşüm hikayesinin kapısını aralıyor. Simbiyoz’un ortak yaşamı ifade eden tanımlardan bir tanesi olduğunu kaydeden Erkan, sergisiyle doğa, kültür, geri dönüşüm konusularında farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor. Arzu Tanlası Erkan’ın Simbiyosis’i bu akşam saat 20.00’ye kadar ziyaret edilebilir.

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