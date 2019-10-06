06.10.2019 - 02:25 |
Bir geri dönüşüm hikayesi
Arzu Tanlası Erkan’ın ‘Simbiyosis’ sergisi, Coffeeco Urla Bistronomique ve Yeşim Mançe’nin destekleriyle sanatseverlerle buluştu.
Erkan’ın ilk kişisel sergisi, geri dönüşüm hikayesinin kapısını aralıyor. Simbiyoz’un ortak yaşamı ifade eden tanımlardan bir tanesi olduğunu kaydeden Erkan, sergisiyle doğa, kültür, geri dönüşüm konusularında farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor. Arzu Tanlası Erkan’ın Simbiyosis’i bu akşam saat 20.00’ye kadar ziyaret edilebilir.
Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.