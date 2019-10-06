Bir geri dönüşüm hikayesi

Erkan’ın ilk kişisel sergisi, geri dönüşüm hikayesinin kapısını aralıyor. Simbiyoz’un ortak yaşamı ifade eden tanımlardan bir tanesi olduğunu kaydeden Erkan, sergisiyle doğa, kültür, geri dönüşüm konusularında farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor. Arzu Tanlası Erkan’ın Simbiyosis’i bu akşam saat 20.00’ye kadar ziyaret edilebilir.