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    HaberlerEge Haberleri ‘Bir gülümseme bize güç veriyor’
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    03.01.2020 - 00:45 |

    ‘Bir gülümseme bize güç veriyor’

    Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) yeni yılı onkoloji hastası çocuklar ve hasta yakınlarıyla kutladı.

    ‘Bir gülümseme bize güç veriyor’

    Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’ndeki buluşmada çocuklar doyasıya eğlendi. Bayhan ailesinin hediye sponsoru olduğu bu yılki kutlamada çocuklar, Noel Baba kostümüyle organizasyona renk katan Bayram Abla Organizasyon’la güzel anlar yaşadı. Sofra Grubu’nun özel olarak hazırladığı yeni yıl pastası kesildikten sonra çocuklara ve ailelerine hediyeler dağıtan KİTVAK Yönetimi, yeni yıl için iyi dileklerini sundu. KİTVAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili A. İklil Ulueren, “Bu kutlamalar sayesinde çocuklarımız gülümsüyor, onların mutluluğu bizlere güç veriyor” dedi.

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